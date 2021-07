Ex Milan, Pato celebra l'Italia su Twitter: "Auguri"

Una sola parola per celebrare la vittoria dell'Italia ad Euro2020. Sono arrivati anche da parte di Pato, ex attaccante rossonero oggi in forza all'Orlando City, gli auguri social per la straordinaria vittoria degli azzurri sull'Inghilterra. Il brasiliano è da sempre rimasto legato all'Italia e chiaramente al Milan, con cui ha giocato 150 partite andando a segno 63 volte e riuscendo a mettere in bacheca anche uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

Auguri 🇮🇹⭐️ — PATO (@Pato) July 11, 2021