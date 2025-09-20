Ex Milan, primo gol di Noah Okafor con la maglia del Leeds United

di Francesco Finulli

Arriva la prima gioia con la maglia del Leeds United per Noah Okafor, ex attaccante del Milan ceduto alla squadra di Premier League nel corso dell'ultima sessione di calciomercato. Il centravanti svizzero è partito dal primo minuto nella gara che la formazione neopromossa ha vinto in rimonta per 3-1 in casa del Wolverhampton.

Wolves erano andati in vantaggio grazie alla rete di Krejci dopo 8 minuti. Nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione di gioco, però, il Leeds ribalta tutto e mette la gara in ghiaccio: reti di Calvert-Lewin, Stach e Okafor.