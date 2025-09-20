Ex Milan, primo gol di Noah Okafor con la maglia del Leeds United
Arriva la prima gioia con la maglia del Leeds United per Noah Okafor, ex attaccante del Milan ceduto alla squadra di Premier League nel corso dell'ultima sessione di calciomercato. Il centravanti svizzero è partito dal primo minuto nella gara che la formazione neopromossa ha vinto in rimonta per 3-1 in casa del Wolverhampton.
I Wolves erano andati in vantaggio grazie alla rete di Krejci dopo 8 minuti. Nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione di gioco, però, il Leeds ribalta tutto e mette la gara in ghiaccio: reti di Calvert-Lewin, Stach e Okafor.
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
