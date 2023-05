Ex Milan, quattro anni fa l'ultima gara di Abate con la maglia rossonera

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

il 26 maggio del 2019 si giocava l'ultima gara di campionato tra Spal e Milan. In quell'occasione, partita che i rossoneri vinsero per 3-2 a Ferrara grazie ai gol di Calhanoglu e Kessie (doppietta), Ignazio Abate fece la sua ultima apparizione in maglia rossonera. Per il terzino 306 presenze in 11 stagioni a Milanello (nella prima squadra), condite da 3 gol.