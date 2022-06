Ex Milan, Reina verso l'addio dalla Lazio: non rientra nei piani di Sarri

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio Sarri spingerà per l'acquisto di due nuovi portieri, quindi non solo un titolare con Carnesecchi in pole, ma anche un vice al posto di Pepe Reina, nonostante lo spagnolo abbia rinnovato in automatico con l'accesso all'Europa League. L'ultimo nome è quello di Ionut Radu, portiere in uscita dall'Inter che recentemente è stato accostato anche alla Cremonese e all'Empoli.