Ex Milan, tanti auguri a Mathieu Flamini: il messaggio del Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mathieu Flamini compie oggi 39 anni, l'ex centrocampista francese del Milan festeggia oggi il suo compleanno. Per lui 5 stagioni in rossonero dal 2008 al 2013 in cui ha messo insieme un totale di 122 presenze e 8 gol. Flamini fu uno dei protagonisti nella conquista del 18° scudetto nel 2011, segnando un gol importantissimo in una delle ultime gare contro il Bologna. Di seguito gli auguri del Milan a cui si unisce la redazione di MilanNews.it.