F. Galli difende Donnarumma: "Non è vero che Gigio non è abile con i piedi, dopo l'errore a Genova..."

Intervistato da Leggo, l'ex rossonero Filippo Galli ha parlato così di Gigio Donnarumma: "Io non sono convinto come si dice che Gigio non sia abilile con i piedi. Nessuno ha notato che dopo l'errore commesso a Genova ha giocato 4-5 palloni precisi, con lanci non semplici. La costruzione da dietro è una scelta precisa, di ogni grande squadra. Forse nessuno lo sa, ma ci sono dati statistici che dicono che percentualmente si prende più gol se si rilancia la palla lunga, di chi invece sceglie di giocarla da dietro. Gigio può certamente migliorare con i piedi però non è così male come si vuol fare credere. Per me è uno dei portieri con un rendimento medio-alto non certo scarso tra quelli che giocano tanto con i piedi...".