F.Inzaghi su Atene 2007: "Il primo gol? Quell'anno ne ho altri due uguali..."

Prima Istanbul 2005, poi Atene 2007. Filippo Inzaghi ha ricordato questi due eventi a DAZN: "E' incredibile che in quel periodo abbiamo giocato tre finali di Champions in cinque anni. Nel 2005 ero infortunato e andai in tribuna ad Istanbul. Anche nel Mondiale per Club contro il Boca che abbiamo perso non stavo bene. Quindi avevo il rammarico per quelle due partite.

Per fortuna poi abbiamo vinto ad Atene e anche il successivo Mondiale per Club entrambe con una mia doppietta è stato qualcosa di incredibile e magico che ripaga la serietà e la passione che ho sempre messo nel calcio. Il primo gol di Atene? Quell'anno ne ho fatti tre in quel modo: uno nel derby, uno contro l'Empoli e appunto uno ad Atene".