FIGC, Giovanni Malagò potrebbe inserire Paolo Maldini nella sua squadra

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Da ieri è ufficiale la decisione della Lega Calcio di Serie A di candidare Giovanni Malagò per la presidenza della FIGC. In corsa con lui ci sarà con ogni probabilità Giancarlo Abete, attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, l'ex numero del CONI conta su appoggi trasversali e può andare a prendere consensi nelle altre componenti: per esempio sta pensando di inserire un ex calciatore nella sua squadra come Paolo Maldini, con l’intenzione di portare dalla sua parte calciatori e allenatori che votano sempre compatti.

LA LEGA CALCIO SERIE A HA SCELTO MALAGO'

Ieri la Lega Serie A ha scelto ufficialmente Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC. Il via libera al nome dell’ex numero uno del CONI è arrivato durante l’assemblea dei club, dove ben 18 società hanno sostenuto la sua candidatura. Solo due club, la Lazio e l’Hellas Verona, non hanno firmato, pur senza esprimere una posizione di aperta contrarietà.