FOTO - Dida e Vierchowod a Bari per un evento benefico. Il due hanno poi visitato la città

FOTO - Dida e Vierchowod a Bari per un evento benefico. Il due hanno poi visitato la cittàMilanNews.it
© foto di Patrick Iannarelli
Oggi alle 13:20Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Nelson Dida, in compagnia di un altro ex rossonero, cioè Pietro Vierchowod, ha partecipato ospite d'onore di un evento benefico a Bari volto a sostenere progetti sociali sul territorio. L'ex portiere brasiliano e l'ex difensore italiano ne hanno poi approfittato per fare un giro per i vicoli di Bari Vecchia tra lo stupore dei passanti e il calore degli abitanti del capoluogo pugliese. 

Ecco due immagini di Dida e Vierchowod davanti alla statua di Domenico Modugno e mentre incontra alcune signore baresi intente a preparare le orecchiette: