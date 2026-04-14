FOTO - Dida e Vierchowod a Bari per un evento benefico. Il due hanno poi visitato la città
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Nelson Dida, in compagnia di un altro ex rossonero, cioè Pietro Vierchowod, ha partecipato ospite d'onore di un evento benefico a Bari volto a sostenere progetti sociali sul territorio. L'ex portiere brasiliano e l'ex difensore italiano ne hanno poi approfittato per fare un giro per i vicoli di Bari Vecchia tra lo stupore dei passanti e il calore degli abitanti del capoluogo pugliese.
Ecco due immagini di Dida e Vierchowod davanti alla statua di Domenico Modugno e mentre incontra alcune signore baresi intente a preparare le orecchiette:
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