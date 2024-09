Fiorentina, Adli: "I dirigenti del Milan mi hanno detto che avevano bisogno di vendermi"

Yacine Adli ha parlato oggi pomeriggio durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina. In merito al suo addio al Milan, il francese ha spiegato: "Come nasce il mio trasferimento dal Milan? I dirigenti a inizio mercato mi hanno detto che avevano bisogno di vendermi e nella mia testa ero pronto ad andarmene. Ho avuto l'opportunità di venire qua a Firenze, in un progetto super ambizioso e l'idea mi è piaciuta subito. Per me è stato semplice, vedendo tutto ciò che è messo nel progetto. Non ho avuto dubbi" riporta tuttomercatoweb.com.

Pioli le ha mai parlato di Firenze? Che emozione aver fatto subito assist per il 2-2?

"Sì, ho un po' parlato con Pioli e anche col suo staff. Loro hanno sempre detto benissimo di questo club, della città e dell'ambiente. Ero subito convinto e pronto a venire a Firenze, non c'era bisogno di essere convinto. Per me e per nessuno. Sono super felice di essere qua e festeggiare un gol è sempre forte, ma mi importa di festeggiare le vittorie".

Pensa di poter seguire gli esempi di Saelemaekers e De Ketelaere?

"Non so se sia un qualcosa che funziona sempre, ma voglio lavorare bene. Voglio tutto il bene per il Milan ma ora sono a Firenze, lavoro solo per me e non per pensare poi che avrei meritato di più. Voglio dare il 100% per la Fiorentina e me stesso