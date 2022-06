Flamini: "Sono molto orgoglioso di questo Scudetto. Creato il giusto mix tra esperti e giovani"

MilanNews.it

L'ex centrocampista del Milan Mathieu Flamini, determinante nella vittoria del diciottesimo Scudetto rossonero undici anni fa, è stato intervistato sul Corriere della Sera di questa mattina e ha parlato del Milan di oggi. In particolare ha detto la sua sulla vittoria del campionato: "Sono molto orgoglioso di questo scudetto. Il mix di giovani e giocatori d’esperienza come Ibrahimovic e Giroud è stata la chiave vincente. Undici anni senza titolo per un club come il Milan sono troppi".