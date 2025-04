Futuro di Saelemaekers: la Roma lo vuole con sè, Ghisolfi prepara la trattativa

Il futuro di Saelemaekers sembrerebbe sempre più lontano da Milano, sponda rossonera. Per il belga sin qui, una stagione molto positiva dal punto di vista personale. Infatti, nel pre partita di Lazio-Roma, il ds della Roma Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di DAZN. Questo un suo estratto sul futuro dell'ex numero 56 del Milan:

Quale sarà il ruolo di Ranieri nella prossima stagione?

"Sta facendo un ottimo lavoro, è una figura importantissima nel progetto. Sarà un consigliere sportivo, vicino a me e alla proprietà. Vogliamo costruire una dirigenza con chiarezza e disponibilità".

Un giudizio su Dovbyk e due parole sul futuro di Saelemaekers?

"Dvobyk per me oggi è al 50% del suo potenziale, quando sarà al 90% può essere il miglior attaccante della Serie A per 3/4 anni. Saelemaekers sta bene a Roma e noi stiamo bene con lui. Vogliamo questo trasferimento".

