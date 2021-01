Futuro in bilico per Gattuto al Napoli: De Laurentiis medita

Il futuro al Napoli di Gennaro Gattuso è in bilico. L’inizio di stagione non positivo, sta facendo riflettere, e non poco, il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il numero 1 partenopeo, è amareggiato sia per la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus, e sia per lo scarso rendimento in Serie A. Ora il Napoli affronterà in ordine Spezia, Parma e Genoa. Qualora non arrivasse una svolta, De Laurentiis potrebbe decidere di sollevare Gattuso dall’incarico e di richiamare uno fra Rafael Benitez (con cui pare abbia già avuto un contatto telefonico) o Walter Mazzarri. Oltre a loro due, fra i papabili c'è anche Massimiliano Allegri. Ora come ora il rinnovo di Gattuso è congelato. Nelle prossime settimane si saprà di più.