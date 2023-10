G.Galli punta su Chukwueze: "Può essere il vero crack del Milan. In Liga era devastante, sembra Robben"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport per commentare il momento del Milan di Stefano Pioli, l'ex portiere rossonero Giovanni Galli ha spiegato: "Il Milan è divertente. Bene Reijnders e Pulisic, ma per me il vero crack può essere Chukwueze: in Liga era devastante, sembra Robben".