G. Galli: "Questo Milan mi ricorda il mio Milan. Se penso a quei 5 punti in più sottratti per scelte arbitrali discutibili..."

MilanNews.it

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così della corsa scudetto: "Pronunciare la parola scudetto? Si può e certo non da ieri. Ma dire che il Milan è favorito è ancora presto. Un po’ per scaramanzia, gli voglio bene e non lo dico, un po’ per realtà: tutto può ancora succedere. L’Inter non è finita, il Napoli è lì. Il Milan mi piace perché gioca con leggerezza, forse perché all’inizio non partiva con l’obbligo della vittoria. In quello spogliatoio deve esserci un clima magico, diverso dagli altri. Pioli riesce a tirare fuori il meglio di ognuno e a scoprire sempre nuove risorse. E ne avrà ancora altre da giocarsi, come Ibrahimovic e Rebic, finalmente pronti per il gran finale. Il gruppo trasmette armonia, fiducia, rispetto delle parti. Dopo stagioni di sofferenza si sono ritrovati liberi, sembra che tutto avvenga naturalmente. Mi ricorda il mio Milan: anche noi non eravamo preparati eppure domenica dopo domenica vincevamo e prendevamo convinzione. Anche in questa squadra la condizione di essere prima, padrone del propio destino, non spaventa. Ma ora attenzione: è il momento in cui le avversarie, specie a San Siro, si chiuderanno e trovare spazi sarà più difficile; non è un caso che abbiano vinto di più in trasferta. Ma se penso a quei 5 punti in più sottratti per scelte arbitrali discutibili...".