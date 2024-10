G.Galli su Leao: "Deve essere un valore aggiunto e non l’uomo attorno a cui gira tutto il Milan"

vedi letture

L'ex portiere rossonero Giovanni Galli ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha affrontato vari temi, tra cui anche il rendimento un po' incostante di Rafael Leao. Ecco il suo pensiero sull'attaccante portoghese: "Un grande talento, ma discontinuo. Fonseca sta lavorando affinché possa essere un valore aggiunto e non l’uomo attorno a cui gira tutta la squadra.

Il Milan deve avere un’idea di calcio e una propria identità all’interno della quale possiedi un giocatore come Leao che ti spacca la partita, se è in giornata. Però non dev’esserci più la questione: o gira lui o il Milan non funziona. La squadra deve andare al massimo indipendentemente da Rafa, rendendolo un fattore in più".