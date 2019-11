Galliani: "Auguro a Paletta di giocare con il Monza in tre categorie diverse"

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato dell’arrivo di Gabriel Paletta, ex Parma e Milan, che andrà a rinforzare la difesa: “L’ho corteggiato a lungo e al momento della firma gli ho detto che spero che vesta in questi tre anni la maglia del Monza in tre categorie diverse. - continua Galliani – Si tratta di un grande colpo che va a rinforzare un reparto difensivo già fortissimo. - continua l'ad come riporta La Gazzetta dello Sport - L’acquisto di Paletta non è una bocciatura per qualcuno dei nostri, ma un’occasione importantissima che non potevamo farci scappare per essere ancora più competitivi”.