Galliani: "Juve? Non commento perché non conosco i fatti. Non va bene la tendenza a demonizzare"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

A pochi minuti dall'assemblea di Lega Serie A, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW.

Assemblea particolare?

“Perché particolare? Sono sempre particolari”.

Magari per il clima che c’è attorno alla Juve…

“A me non piace commentare fatti che non conosco, se non leggendoli sui giornali. Comunque non va bene questa tendenza a demonizzare”.