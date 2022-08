Galliani racconta: "Che rimpianto Pogba: non volli pagare una commissione folle a Raiola e così andò alla Juventus"

MilanNews.it

Adriano Galliani, ex ad rossonero ora al Monza, ha commentato così il ritorno alla Juventus di Pogba: "Se mi ricorda il ritorno di Kakà al Milan? Per certi versi sì, qualcosa di romantico o, più che altro, un ritorno in un ambiente dove ci si è trovati bene. Ah, che rimpianto Pogba: non volli pagare una commissione folle al mio amico Mino e così andò alla Juventus".