Gandini su Boban: "Zvone ha le caratteristiche per essere un ottimo dirigente"

Queste le parole di Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, a Tuttosport su Zvonimir Boban: "Boban leader della società rossonera? Zvone, per personalità, cultura, autorevolezza e l’esperienza che ha maturato, sia nel calcio sia in altri campi, ha le caratteristiche per assumere un certo ruolo. Il fatto che lui si sia esposto di recente pubblicamente e che si sia preso delle responsabilità, lo fa andare in quella direzione. Ha le caratteristiche per essere un ottimo dirigente".