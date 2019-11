Giampaolo, l'Udinese lo vuole per la prossima stagione

Da poco esonerato dal Milan potrebbe aprirsi una nuova avventura per Marco Giampaolo. Il tecnico arrivato in rossonero a inizio stagione, fortemente voluto da Maldini per il suo gioco e che poi si è rivelato poco funzionale alla causa della squadra. Per lui si potrebbe aprire la possibilità per la prossima stagione di approdare all'Udinese. La società friulana avrebbe confermato Gotti proprio per poter poi provare a convincere l'ex tecnico del Milan per la prossima stagione.