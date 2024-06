Giroud entra nel recupero e stabilisce un nuovo record con la nazionale francese

Scampoli di gara per Olivier Giroud nella gara d'esordio della nazionale francese a Euro 2024. Il numero 9 che per tre anni ha illuminato San Siro, è entrato al 91' per Kylian Mbappé uscito sanguinante dopo un contatto testa a testa con l'austriaco Kevin Danso. Pur con pochi minuti a disposizione, Giroud ha anche una palla gol mal sfruttata.

Il miglior marcatore di sempre della nazionale francese (57 reti) e terzo giocatore più presente (134 gettoni) gioca ufficialmente il suo quarto Europeo, dopo le edizioni di Polonia e Ucraina 2012 da comparsa (tre presenze da subentrato), Francia 2016 da titolare (e tre reti) ed Euro 2020 dove trova nuovamente pochissimo spazio (soli 40' spalmati in due presenze). Giroud ha inoltre giocato tre Mondiali per un totale di 7 partecipazioni ai grandi tornei. Record al pari di Lilian Thuram, Hugo Lloris e Thierry Henry. Ricordiamo che al termine di Euro 2024 chiuderà definitivamente con i bleus per dedicarsi al fine carriera negli Stati Uniti, dove difenderà i colori del Los Angeles FC.