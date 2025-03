Giroud: "Giocare per il grande Milan e vincere lo scudetto nel 2022 è stato incredibile"

vedi letture

Olivier Giroud, ex attaccante rossonero, ha commentato così a Le Parisien i suoi anni al Milan: "Ho vissuto nove anni splendidi in Inghilterra, ma difficilmente potrei trovare un campionato migliore della Serie A. Giocare per il grande Milan e vincere lo scudetto nel 2022 è stato incredibile. Da bambino tifavo per quel Club, per cui aver avuto la possibilità di difendere quei colori per tre anni è stato un grandissimo orgoglio. Ho avuto l’opportunità di lavorare con Maldini, Pioli, Ibra… In Italia mi sono divertito. Passione dei tifosi e amore per il calcio? Non avevo mai provato nulla di simile prima. San Siro è il vero tempio del calcio".

Il francese ha poi parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: "E' diverso rispetto a quanto si immagini: può sembrare arrogante, ma in realtà ha grande carisma. Nello spogliatoio dimostra grande attenzione al benessere del gruppo ed è sempre molto attento. È esigente sia con se stesso che con la squadra, soprattutto con i più giovani. Zlatan è un trascinatore, un vero leader, è capace di migliorare chi gli sta accanto. Condividiamo valori fondamentali come il rispetto, l’impegno e la professionalità”.