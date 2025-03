Giroud sarà celebrato come miglior marcatore della Francia: "Ma Mbappé batterà il mio record"

Nel corso della trasmissione Focus Dimanche su RTL, Olivier Giroud, che stasera sarà celebrato prima di Francia-Croazia, ha voluto manifestare il suo orgoglio: "È pura felicità. Ci sarà molta nostalgia, ma sono momenti che sono orgoglioso di condividere con i miei cari, la mia famiglia e i miei amici che sono venuti da Grenoble. Avere intorno a me tutte le persone a me care, e ovviamente i miei figli, con cui sarò in campo, creerà dei ricordi meravigliosi" .

Giroud ha parlato della sua carriera con i bleus e indica in Kylian Mbappé il giocatore che batterà il suo record: "È qualcosa che non ti verrà portato via, essere una leggenda dei bleus. È una bella storia e sono davvero onorato di poterla chiudere ancora una volta con i miei figli. È un gran record, anche se Kylian, credo, lo batterà tra un po'".

Giroud è al comando nella classifica marcatori all time della nazionale francese con 57 reti. Seguono Thierry Henry con 51 e proprio Kylian Mbappé a quota 48.