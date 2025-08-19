Hauge racconta: "La gente di Bodo ci ha visto vincere il campionato e giocare contro il Milan in Europa"

Jens Petter Hauge, ex calciatore del Milan ora tornato al Bodo Glimt, si è così espresso a Livescore ricordando la sua esperienza in rossonero e il primo gol in Serie A a Napoli: "È stata una sensazione incredibile. Ricordo di aver segnato il mio primo gol al Milan un paio di settimane prima in Europa League, ma questo era il primo in Serie A, ed è stato davvero speciale. Anche perché nello stesso giorno il Bodo/Glimt ha vinto il campionato! È stato un giorno davvero speciale per me".

Sulla passione della città di Bodo per la squadra

"Sì, c'è stato sicuramente un grande cambiamento nella cultura dei tifosi qui. Quando ho iniziato a giocare, solo poche persone si interessavano al club e andavano a malapena alle partite. Credo che qualcosa sia cambiato durante il COVID. La gente non poteva fare molto, doveva stare a casa, ma ha iniziato a guardarci in TV. Ci hanno visto vincere il campionato e giocare contro il Milan in Europa... Questo ha dato alla gente qualcosa per cui tifare in un periodo difficile. Mi ha cambiato la vita. Mi ritrovai a giocare a San Siro e stavo da Dio. Qualche giorno prima avevo giocato una delle partite migliori di sempre. Avevo fiducia in me stesso, correvo più degli altri e chiusi con un gol e un assist. Moncada aveva visto dei video. Ricordo la notte in albergo, non riuscito a dormire, presi una Coca Cola e riguardai la gara. Avevo i brividi. Mi volevano in tanti. Un club mi inviò i biglietti aerei, ma rifiutai per il Milan. Era l'unica opzione. Un sogno realizzato".