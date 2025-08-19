Donadoni su Modric: "Può fare la differenza in Serie A anche a quasi 40 anni"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha parlato così dell'arrivo al Milan di Luka Modric: "Un campione come Luka sarà fondamentale anche fuori dal campo, nel lavoro a Milanello, come punto di riferimento dei compagni più giovani. Questa è una cosa difficile da quantificare, ma di grandissima importanza.
Se Modric sarà un titolare o no? Dipenderà ovviamente dalla condizione fisica e dalle scelte di Massimiliano Allegri. Sicuramente il croato ha una tale conoscenza del gioco, esperienza e personalità da poter fare la differenza in Serie A anche a quasi 40 anni. L’età ovviamente può pesare sulla quantità del suo impiego, non però sulla qualità: lo abbiamo visto pure l’altra sera in Coppa Italia con il Bari. E poi non va dimenticato che il Milan è senza le coppe, Modric avrà una settimana di tempo per rifiatare tra una partita e l’altra".
