Donadoni: "Milan da scudetto? Non è una missione impossibile"
In merito alla griglia scudetto, Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Dove vedo il Milan nella griglia scudetto? Io penso e spero possa aver imparato dagli errori del passato, così da imitare il Napoli di Conte dello scorso campionato. In questo senso, Allegri è una garanzia e in più, la qualità in squadra c’è. Non è una missione impossibile.
Il Napoli campione si è rinforzato ed è favorito. L’Inter ha cambiato guida, ma resta l’Inter. Un po’ più dietro vedo Juve, Roma e Atalanta. Anche se non c’è un divario netto tra chi parte davanti e le altre".
