Donadoni: "Hojlund? Mi sembra il classico giocatore che finalizza la manovra dei compagni, non è il tipo che si crea occasioni da solo"

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo centravanti sul mercato e tra i primi nomi in lista c'è sicuramente quello di Rasmus Hojlund. Questo il pensiero dell'ex rossonero Roberto Donadoni alla Gazzetta dello Sport sull'attaccante danese del Manchester United: "Centravanti giovane, che ha già assaggiato la Serie A e questo è un bene. Poi ogni attaccante ha peculiarità importanti, ma molti non tengono conto quanto sul rendimento di una punta sia importante il lavoro collettivo della squadra.

Ecco, Hojlund mi sembra proprio il classico giocatore che finalizza la manovra dei compagni, con caratteristiche ben definite. Non è il tipo che si crea occasioni da solo, magari partendo in solitaria e dribblando gli avversari. Non dimenticherei però anche Gimenez, che è partito con la testa giusta".

