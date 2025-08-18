Fabregas dubbioso sulla cessione di Cutrone nonostante l'arrivo di Morata

vedi letture

Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia che nel corso del weekend il suo Como gicoherà in casa contro il Sudtirol. Diverse le domande sul nuovo arrivo Alvaro Morata ma anche sul calciomercato: uno dei principali indiziati un altro ex rossonero come Patrick Cutrone, su cui ci sono diverse squadre e che potrebbe lasciare il club lariano nel corso di queste battute finali di trattative. La domanda e la risposta dell'allenatore del Como, riportata dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Resta Cutrone?

"Non lo so, il mercato è aperto per tutti. Strefezza non doveva andare ed è successo. Ma chi non vuole rimanere qua andrà via. Ivan Azon lo volevo tenere ma questa mattina ha fatto un viaggio a Ipswich. Un prestito che va bene per il club e per lui, giocherà in una competizione importante, difficile. Una scelta sua. Comunque dobbiamo aspettare, mancano due settimane".