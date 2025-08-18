Nocerino convinto di Ricci: "Magari lo sottovaluti perché non lo ‘vedi’ sempre, ma è solido e intelligente"

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan è intervenuto così sull'attualità del club rossonero, impegnato tra poche ore nella delicata e già decisiva prima sfida ufficiale stagionale contro il Bari, in Coppa Italia. Così, l'ex giocatore tra le tante di Palermo, Juventus e Parma ha parlato dei nuovi acquisti Samuele Ricci e Ardon Jashari. Un estratto delle sue dichiarazioni alla Gazzetta Dello Sport:

Su Ricci e Jashari: “Samu è uno di quelli che magari sottovaluti un po’ perché non lo ‘vedi’, è molto lineare, non è appariscente ma è solido, umile e serio. E’ molto forte, è stato capitano del Torino. A me piace tanto perché ha personalità, è intenso. Lo reputo un grande acquisto e spero faccia bene anche in ottica Nazionale. Jashari è forte, c’è un motivo se il Milan gli è stato dietro così assiduamente. Grandissima qualità e grandissimo talento, oltre al fatto che anche lui può ricoprire più posizioni in mediana. Quello rossonero è un centrocampo di qualità, cosa che farà molto piacere ad Allegri: lui la ama”