Baschirotto: "La fascia conta poco, conta il gruppo. Il gol lo dedico alla squadra che mi ha accolto benissimo”

Baschirotto: "La fascia conta poco, conta il gruppo. Il gol lo dedico alla squadra che mi ha accolto benissimo”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:36L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Federico Baschirotto ha parlato a DAZN al termine di Milan-Cremonese 1-2. Queste le sue dichiarazioni:

Hai finito con la fascia… “È bello, ti riempie il cuore d’orgoglio. La fascia conta poco, conta il gruppo. Il gol lo dedico alla squadra che mi ha accolto benissimo”.

Sull’esultanza flettendo i muscoli: “È la mia esultanza, ne avevo parlato con un amico: è per mostrare i muscoli ed il lavoro che ci ho messo per arrivare in Serie A”.