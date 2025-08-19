Donadoni: "Da Jashari a Estupinan e De Winter, il Milan ha scelto profili interessanti che però devono confermarsi ad altissimo livello"

In merito agli acquisti estivi del Milan, Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport: "Un campione come Luka Modric sarà fondamentale anche fuori dal campo, nel lavoro a Milanello, come punto di riferimento dei compagni più giovani. Questa è una cosa difficile da quantificare, ma di grandissima importanza.

Da Jashari a Estupinan e De Winter, il Milan ha scelto profili interessanti, che però devono confermarsi ad altissimo livello. Per me hanno tutti la qualità per fare il salto, ma aspetto anche di vedere chi arriverà in attacco per dare un giudizio definitivo".

