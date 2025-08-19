Donadoni: "Da Jashari a Estupinan e De Winter, il Milan ha scelto profili interessanti che però devono confermarsi ad altissimo livello"
MilanNews.it
In merito agli acquisti estivi del Milan, Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport: "Un campione come Luka Modric sarà fondamentale anche fuori dal campo, nel lavoro a Milanello, come punto di riferimento dei compagni più giovani. Questa è una cosa difficile da quantificare, ma di grandissima importanza.
Da Jashari a Estupinan e De Winter, il Milan ha scelto profili interessanti, che però devono confermarsi ad altissimo livello. Per me hanno tutti la qualità per fare il salto, ma aspetto anche di vedere chi arriverà in attacco per dare un giudizio definitivo".
Pubblicità
Gli ex
Lazetic si presenta all'Aberdeen: "Qui diventerò un giocatore migliore. Quando mi hanno chiamato..."
Donadoni: "Hojlund? Mi sembra il classico giocatore che finalizza la manovra dei compagni, non è il tipo che si crea occasioni da solo"
Una punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessionidi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Criscitiello: "Il Milan può fare tutti gli acquisti che vuole, ma se non ci sono i tifosi hai perso tutto. Questione Curva problema serissimo"
Primo Piano
MN - Milan, trauma elongativo al polpaccio destro per Leao. Salterà la Cremonese, da valutare per Lecce
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com