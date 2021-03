Helveg: "Milan, per vincere lo scudetto devi fare come noi nel 1998-1999"

Intervistato da Tuttosport, l'ex rossonero Thomas Helveg ha parlato così dello scudetto del 1998-1999 che ha vinto con il Milan: "Noi durante l’anno non eravamo mai stati al primo posto, ma vincemmo le ultime sette partite del campionato, superando così i nostri rivali. Si tratta di un’altra storia e questa è una differenza col Milan attuale, che per mesi è stato capolista. Oggi, dopo la Pasqua e la sosta per le nazionali, comincia una nuova fase del campionato, le cose possono cambiare. Per vincere lo scudetto però la squadra deve letteralmente prendere il volo e fare come noi, conquistando un filotto di vittorie importanti. Mentre l’Inter, giocoforza, dovrebbe perdere punti. Quando avevo capito che avremmo potuto vincere il campionato? Sinceramente io non pensai allo scudetto praticamente sino alla fine. Solo quando alla penultima giornata noi battemmo l’Empoli, e la Lazio pareggiò ad Udine, col nostro sorpasso sui biancocelesti, capii che davvero ce l’avremmo potuta fare. Paragoni tra questo Milan e quello del 1998-99? Di base si assomigliano. Si presentano con un collettivo forte. Noi avevamo più fuoriclasse che potevano fare la differenza. Oggi credo ci siano meno campioni, senza togliere niente a nessuno, basta leggere i nomi. Ma il gruppo attuale può alimentare la fiamma della speranza e creare le possibilità per vincere. Il bello del calcio è anche questo".