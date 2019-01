Higuain: "Il Chelsea un'occasione da non perdere. Sarri sa come lavorare sul mio lato emotivo"

Gonzalo Higuain, nuovo attaccante del Chelsea, ha parlato al sito ufficiale dei Blues. Ecco le parole dell'ex punta rossonera.



Cosa ti ha fatto decidere di firmare per il Chelsea?

"E' stata un'opportunità che, quando si è presentata, non potevo lasciarmi sfuggire. Sono davvero entusiasta di essere qui, di lavorare di nuovo con Maurizio Sarri e di essere in un club con così tanta storia. Sono davvero felice di aver completato il trasferimento e spero di raggiungere tutti gli obiettivi che il club si è prefissato da qui alla fine della stagione".

Quali qualità puoi portare?

"Sono una persona che cerca sempre di migliorare, giorno dopo giorno. Penso che la cosa più importante sia essere umili, anche quando commettiamo errori, e quindi quando ciò accadrà, cercherò sempre di migliorarmi. Per il resto, lascerò che altre persone diano le loro opinioni su di me. Non sono una persona a cui piace parlare troppo di me stesso, ma sono una persona che cerca di migliorare e di ottenere il meglio da me stesso e dalla mia squadra, in ogni occasione".



Quali sono i maggiori punti di forza di Sarri come allenatore?

"Maurizio Sarri è l'allenatore che, nella mia carriera, ha tirato fuori il meglio di me come giocatore. È qualcuno che sa come lavorare con me, in particolare sul lato emotivo. Quell'anno insieme è stato fantastico e in gran parte grazie a lui, quindi venire a lavorare con lui è molto importante per me. Sono davvero felice di aver avuto l'opportunità di farlo e voglio tornare a quel livello".



Hai giocato in Argentina, Spagna e Italia. Hai sempre desiderato metterti alla prova nel calcio inglese?

"E' da tempo che avrei voluto giocare in Inghilterra, ma fino ad ora non si era presentata un'opportunità così concreta, quindi è qualcosa che non mi sarei mai perso. È una grande sfida venire a giocare in Premier League e spero di potermi sistemare qui al Chelsea. È una squadra meravigliosa e spero che potremo portare molta felicità ai fan".

Hai guardato molto del Chelsea / Premier League in questa stagione?

"Si assolutamente. Ho seguito il Chelsea perché conosco l'allenatore e ho amici qui. Ora che sono entrato nel club, darò il massimo per aiutare il Chelsea a raggiungere i nostri obiettivi".