Ibra critica la Mls: "Il sistema è una me**a. I risultati dell’intera stagione non contano"

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan ora ai Los Angeles Galaxy, ha criticato la Mls e in particolare la formula dei play-off dopo la regular season: “Il sistema è una m**da - riporta sportmediaset.it -. Ti basta vincere il playoff e sei campione. I risultati dell’intera stagione non contano. Arrivi settimo, giochi il playoff e poi lo vinci e diventi campione. Per me, la mentalità giusta è ogni allenarsi ogni giorno, e dal modo in cui ti alleni arriva il modo in cui giochi. Il sistema MLS dovrebbe aiutare questa mentalità e crearla".