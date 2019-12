Ibra sulla Mls: "Felice dell'esperienza a Los Angeles, ho dimostrato che posso ancora fare la differenza"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da GQ Italia, ha parlato così della sua esperienza in Mls: "Sono molto contento di aver fatto questa esperienza a Los Angeles, anche perché dopo l’infortunio molti dicevano che non sarei più stato in grado di giocare, invece ho dimostrato che posso ancora fare la differenza. A livello tecnico e tattico devono ancora crescere. Corrono, ma non sono abituati a giocare con i piedi, perché in tutti i loro sport tradizionali usano le mani" le parole dello svedese riportate questa mattina dal Corriere della Sera.