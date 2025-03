Il Brasile lo chiama, Ancelotti risponde: "Sono affezionato, ma ho un contratto con il Real"

"Se voglio restare qui? Il contratto è chiaro. Non ho niente da aggiungere su questo. Tengo molto al Brasile, ai suoi giocatori e ai suoi tifosi, ma ho un contratto qui con il Real Madrid". Non poteva essere più diretto Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in merito ai rumors emersi negli ultimi giorni di un ritorno di fiamma tra lui e la Federcalcio brasiliana in merito ad un insediamento sulla panchina per ricoprire il ruolo da commissario tecnico della Nazionale verdeoro e rimpiazzare Dorival Junior.

Nella conferenza stampa tenuta da Ancelotti, i giornalisti presenti hanno provato più volte a scavare in profondità sulla questione: "Non ricordo di aver parlato con Ronaldo di questo", ha risposto secco. "I rumors durante la pausa nazionale? Mi sono divertito molto, perché sono andato in Italia a trovare i miei 'bisnonni' e mi è piaciuto tanto. Fortunatamente non ho letto tutte queste cose".

Infine una chiosa curiosa, se mai l'ex tecnico di Milan e Napoli abbia la sensazione che ci sia qualcuno che vuole vederlo fuori dal Real: "No, ho molte cose a cui pensare. Quello che succede attorno al mercato non mi interessa. Sono concentrato su questo tratto di stagione, che è fondamentale per noi. Il mio lavoro è focalizzare i giocatori per ottenere la migliore prestazione possibile. Abbiamo qualcosa di molto vicino e non vogliamo perderlo".