Il Genoa non sfigura col Milan, ma Sheva è a rischio. Il Secolo XIX: "Ore decisive"

Il Genoa esce dalla Coppa Italia. Lo fa lottando, dopo una prestazione coraggiosa che ha costretto il Milan a risolvere la contesa soltanto ai tempi supplementari. Shevchenko, ieri omaggiato dal suo ex pubblico, resta però in bilico: sulla panchina del tecnico ucraino - scrive l'edizione odierna de Il Secolo XIX - si allunga l'ombra di Bruno Labbadia. L'ex allenatore dell'Hertha è attualmente in pole per l'eventuale successione di Sheva, ma le prossime ore saranno decisive per definire la situazione: considerando che tra pochi giorni è in programma la trasferta di Firenze, non è escluso che all'allenatore rossoblù venga concessa un'ultima chance.