Il Milan ha riaperto il campionato? Dida: "L'Inter resta favorita. Ma mancano tante gare, tutto può succedere"

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Intervistato da Repubblica, l'ex portiere rossonero Nelson Dida ha commentato così la corsa scudetto: "Se il Milan ha riaperto il campionato con la vittoria nel derby? Penso che l’Inter sia ancora favorita, è una grande squadra. Il Milan deve continuare a fare le sue partite, con l’obiettivo di restare tra le prime quattro. Certo, mancano tante gare. Tutto può succedere. I 7 punti di distacco tra le due squadre? Il distacco è frutto degli inciampi con le medio-piccole. Ha dimostrato contro le grandi di essere forte, all’altezza. Come successo con l’Inter due volte. Però quel livello va tenuto in ogni partita. Oggi avrebbe potuto essere più vicino alla vetta.

Il simbolo della crescita del Milan? Non voglio fare il nome di un solo calciatore. È il gioco di squadra che fa la differenza. Ognuno cerca di aiutare l’altro. Il sistema è cambiato quest’anno, tutti provano a fare quel qualcosa in più. Vanno oltre. Sia in difesa sia in attacco".