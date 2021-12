Kaladze su Sheva: "Mi ha aiutato tanto prima a Kiev e poi al Milan"

Kakha Kaladze, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così del suo rapporto con Andryi Shevchenko: "Quando sono arrivato a Kiev Andriy si è subito dimostrato un amico aiutandomi ad inserirmi nello spogliatoio e facendomi conoscere la città. Abbiamo caratteri simili, siamo persone dedite al lavoro e al sacrificio, qualità affinate da Lobanovski, grande maestro. Sheva era molto più sciolto, a Kiev era a casa sua mentre io agli inizi piu riservato. Al Milan mi è stato di grande aiuto e supporto soprattutto con la lingua, per fortuna lui parlava già un po’ di italiano e tra di noi parlavamo in russo, all’inizio".