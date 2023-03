Kessie: "Le voci sull'Inter? In Italia ho fatto bene, ma mi vedo al Barça per tanti anni"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Intervistato dal Mundo Deportivo, Franck Kessie, ex giocatore del Milan ora al Barcellona, ha commentato così le voci di mercato di un possibile scambio con Brozovic dell'Inter: "Quando senti il ​​tuo nome in un altro paese, significa che lì hai mostrato tutto. Questa è la prima cosa che devi vedere, che hai fatto bene lì. Per questo sono contento perché tante squadre mi volevano, ma qui ho firmato un contratto quadriennale e sono un giocatore del Barça, sono qui solo da una stagione e mi vedo qui per tanti anni".