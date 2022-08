Kluivert: "Milan, Inter, Juve e Roma mi sembrano sullo stesso livello. Mi piace Leao"

MilanNews.it

Patrick Kluivert, ex attaccante del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così la lotta per lo scudetto in Serie A: "Bisognerà vedere qualche partita vera, non le amichevoli. Milan, Inter, Juve e Roma mi sembrano sullo stesso livello. L’Atalanta è stato un bel caso a livello europeo, ora c’è da aspettare per giudicare il futuro. I giocatori di Serie A che mi piacciono? Leao, Lukaku, Lautaro".