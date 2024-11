L'ex Di Molfetta: "Crescere al Milan è stato bellissimo. L'esordio in Prima squadra fu emozionante"

Davide Di Molfetta si è raccontato a "La giovane Italia". L'esterno offensivo, 28 anni, è cresciuto calcisticamente al Milan, facendo anche l'esordio in Prima squadra, giocando scampoli dell'ultima giornata contro l'Atalanta, il 30 maggio 2015, allenatore Filippo Inzaghi. Della sua esperienza rossonera ricorda:

“Crescere al Milan è stato bellissimo, mi ha insegnato tanto a livello personale, oltre che dal punto di vista calcistico. Sono stato bravo e fortunato a sfruttare al meglio questa opportunità. Mi ha dato valori importanti e il ricordo di quando sono arrivato a Milanello per allenarmi è una soddisfazione incredibile che porterò con me per tutta la vita”.

Sul suo esordio al Milan

“Non era un momento facile per la squadra, ma diciamo che il mio esordio era nell’aria. Era da qualche mese che mi allenavo con la prima squadra, con Inzaghi allenatore (n.d.r. Filippo), che avevo già avuto in Primavera. Il mio esordio sarebbe dovuto arrivare prima, a San Siro contro il Torino, ma rimanemmo in dieci e saltò tutto. Per fortuna, nell’ultima partita a Bergamo contro l’Atalanta sono riuscito a esordire. Entrai al posto di Bonaventura, che aveva fatto doppietta da ex. Lui era molto amato a Bergamo e uscì con la standing ovation. È stato davvero emozionante”.