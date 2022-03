L'ex Milan Thiago Silva: "Voglio fare come Maldini e chiudere la carriera a 41 anni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ha assolutamente intenzione di appendere le scarpette al chiodo, Thiago Silva. Il difensore brasiliano, legatosi al Chelsea fino al 2023, ha parlato del suo futuro attraverso il sito ufficiale dei blues: "Spero di fare come Maldini al Milan, giocare fino a 40-41 anni. È il mio piano per il futuro immediato e mi sto preparando per questo". 37 anni, Thiago Silva in questa stagione ha raccolto 35 presenze col Chelsea, segnando 3 reti.