Secondo quanto riportato da 'La Nazione', la Fiorentina è alla ricerca di un attaccante e il nome forte in casa Viola è quello di Krysztof Piatek. L'ex numero 9 rossonero, ora in forza all'Hertha Berlino, dopo pochi mesi potrebbe tornare in Serie A. La richiesta dei tedeschi per il polacco è vicina ai 25 milioni, una cifra importante che la Fiorentina sta cercando di abbassare.