Lapadula, l'epurato del Genoa che piace un sacco in Serie B

Dopo una prima parte di stagione vissuta praticamente da spettatore nel Genoa con appena 8' in campo, Gianluca Lapadula è divenuto uno degli uomini mercato più ricercati per quanto riguarda la Serie B. Tre, in particolare, le società attive sull'ex Milan e Pescara. Si tratta di Ascoli, Benevento e Cremonese. Per i bianconeri l'italoperuviano rappresenta il sogno di mercato, mentre per i Sanniti è una delle ipotesi per rafforzare un reparto già molto valido. Infine la Cremonese che lo segue anche se l'obiettivo primario rimane Fabio Ceravolo del Parma.