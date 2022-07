Lazio, oggi il debutto di Romagnoli: attesa anche per capire le sue condizioni fisiche

MilanNews.it

Quello di oggi sarà il giorno del debutto con la maglia della Lazio per Alessio Romagnoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, contro la Triestina sarà anche l’occasione di verificare le sue condizioni fisiche, per le quali c’è un po’ di apprensione dopo la rivelazione fatta venerdì dal compagno di squadra Patric sulla pubalgia dell'ex Milan. Dalla società fanno sapere che si tratta di un problema ormai superato, ma il verdetto finale lo darà come sempre il rettangolo di gioco.