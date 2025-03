Legrottaglie e l'importanza della fede: "L'ho condivisa anche con altri giocatori come ad esempio Kakà"

vedi letture

Nicola Legrottaglie, ex difensore rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della fede: "Mi danno del prete? Qualche attaccante me lo diceva in area pensando di infastidirmi. E quando ho iniziato ad allenare me lo sono sentito urlare più volte dalle panchine avversarie. 'Stai zitto, prete!'. Se è difficile coltivare la fede nel calcio? I miei compagni mi hanno sempre portato rispetto. Ho condiviso la fede con altri giocatori: con Kakà e sua madre, ad esempio, ho trascorso delle bellissime serate nelle quali si cantava e si ascoltava un messaggio biblico. Dio è il primo motivatore e lo penso fin da quando facevo il chierichetto da bambino".

L'ex giocatore del Milan ha anche parlato brevemente del suo ex compagno di squadra in rossonero Zlatan Ibrahimovic: "Se ho mai litigato con Ibrahimovic? Ho litigato ai tempi della Serie C, non con Ibra. Se sei saggio, Zlatan lo lasci stare".