Liga, il Barcellona batte il Real Madrid nel Clasico: decisivo l'ex rossonero Kessie

Vittoria nel Clasico per il Barcellona, che ha battuto 2-1 il Real Madrid nell'incontro valido per la ventiseiesima giornata. I blaugrana hanno ottenuto il successo in rimonta sui blancos. Nel primo tempo il Real ha trovato il vantaggio grazie all'autogol di Araujo, subendo prima dell'intervallo la rete di Sergi Roberto. La formazione di Ancelotti nella ripresa ha anche segnato con Asensio, il cui gol è stato annulato dal VAR. Nel finale, infine, i catalani hanno completato la rimonta grazie al gol dell'ex milanista Kessie.