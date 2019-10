Lodetti: "Milan, servivano un gran difensore e un gran centrocampista"

Le grandi difficoltà del Milan e adesso la possibilità concreta di un cambio di allenatore. Ne abbiamo parlato con Giovanni Lodetti, autentico mito dei rossoneri. "Per quel che riguarda l'allenatore - spiega a TMW - io dico che non si possono mandar via 22 giocatori e allora l'allenatore diventa l'unico che può pagare. In generale, se l'allenatore è d'accordo sulla campagna acquisti allora può essere ritenuto responsabile, in caso contrario perchè prendersela con lui? Però alla fine paga uno solo".

Lei però adesso cosa farebbe? Lo esonererebbe Giampaolo?

"Non posso dirlo perchè non conosco l'ambiente nè il caso particolare neri dettagli"

Sulla situazione del Milan comunque che idea si è fatto?

"Brutta. L'altra sera se Schone segna il rigore finiamo quartultimi. Non è possibile. Bisogna rendersi conto che il Milan ha il diritto di avere una squadra che possa competere con tutti. Quest'estate sono arrivati tanti giocatori ma servivano un gran difensore e un gran centrocampista. Stop. A centrocampo abbiamo tanti buoni calciatori ma manca chi possa determinare il gioco. E dietro prendiamo troppi gol".

Spalletti potrebbe essere il successore di Giampaolo. Che cosa ne pensa?

"Non so come la penserebbero i tifosi visto che fino a pochi mesi fa era all'Inter. Lui comunque probabilmente avrebbe dentro di sè anche uno spirito di rivincita".